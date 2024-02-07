Лопес: Top Rank захотели урезать гонорар Стивенсона

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес прокомментировал желание непобеждённого соотечественника Шакура Стивенсона завершить карьеру.

«После выступления Шакура в бою с Эдвином Де Лос Сантосом и шумихи вокруг него Top Rank сказали, что не заплатят ему столько же в следующий раз. А он сказал: «К черту это, я лучший. И я уйду лучшим».

Я желаю ему только успехов. Но нужно соглашаться на сокращение гонорара. Это необходимо. Промоутеры могут очень долго нас раскручивать, прежде чем мы достигнем элитного уровня», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец является чемпионом мира в полулёгкой (до 57,2 кг), второй полулёгкой (до 59 кг) и лёгкой весовой категории (до 61,2 кг).