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Эдуард Кравцов: среди российских боксёров нет людей, которые променяют родину на Олимпиаду

Эдуард Кравцов: среди российских боксёров нет людей, которые променяют родину на Олимпиаду
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов считает, что в России нет боксёров, которые поедут на ближайшую Олимпиаду, которая этим летом состоится в Париже (Франция).

«Нужно ехать не только под нейтральным флагом, но и с формулировкой о том, что именно они не поддерживают. И своим присутствием те, кто хотел бы выступить на Играх, об этом будут говорить. Для любого спортсмена и тренера Олимпиада – важнейший турнир. Но думаю, что среди всей боксёрской братии нет сейчас людей, которые могут это поменять на родину, на отдаление от своего народа, страны. Более чем уверен, что среди боксёров таких людей нет», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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