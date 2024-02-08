Гончаров, Вязигин, Джанаев, Абдулаев успешно сделали вес к АСА 170

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Чемпион ACA Евгений Гончаров и претендент Антон Вязигин прошли процедуру взвешивания перед боем на ACA 170 в Москве. На весах чемпион показал 120,3 кг, претендент — 116,55 кг. На кону противостояния, помимо титула, путёвка в финал Гран-при в «королевском» тяжёлом весе.

Участники соглавного противостояния, полуфинала Гран-при в среднем весе, Шамиль Абдулаев и Абдул-Рахман Джанаев успешно сделали вес. Весы под Абдулаевым показали 84,4 кг, Джанаев показал на весах также 84,4 кг.

Бой в наилегчайшем весе между представителем Таджикистана Адамом Гафоровым и бразильцем Аланом Гомешем выбыл из карда 170-го турнира. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Гомеш по состоянию здоровья прекратил процесс весогонки накануне взвешивания, а Гафоров на весах существенно превысил лимит весовой категории. Таким образом, бой отменён. Позже мы примем решение о проведении полуфинального поединка Гран-при в этом весе», — прокомментировал изменения в карде турнира президент ACA Алексей Яценко.

Турнир пройдёт 9 февраля на ACA 170 в Москве на арене Ирины Винер-Усмановой.