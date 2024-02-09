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«Болван». Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Лопеса в бою с Ортисом

«Болван». Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Лопеса в бою с Ортисом
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Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд высказался о победе Теофимо Лопеса в поединке с Джамейном Ортисом. Ранее Лопес заявлял, что Кроуфорд непременно проиграет в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Наговорил обо мне всякой чепухи и проиграл. Я же говорил ему сосредоточиться на сопернике, а не на мне. Теофимо, начни с чистого листа, болван», — написал Кроуфорд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Лопесом и Ортисом продлился 12 раундов и завершился победой Теофимо единогласным решением судей (117-111, 115-113 и 115-113). Для Теофимо эта победа стала 20-й профессиональной в карьере. Также боксёр потерпел одно поражение.

На счету Кроуфорда 40 побед в 40 боях. 31 раз он побеждал нокаутом.

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