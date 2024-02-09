Лопес шикарен! Теофимо без проблем разобрался с Ортисом и сохранил титулы

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера в ринге встретились два бывших соперника Василия Ломаченко — Теофимо Лопес и Джамейн Ортис. На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring.

Теофимо Лопес родился в США в 1997 году. За плечами Лопеса серьёзная любительская карьера, в том числе победа на престижном турнире «Золотые перчатки». Интересно, что Теофимо должен был представлять США на ОИ-2016, но ставка была сделана на другого боксёра. Тем не менее, Лопес всë же попал на Олимпиаду, но уже представлял родину своих родителей — Гондурас. В Рио-де-Жанейро Теофимо уступил в первом же поединке и покинул турнир, после чего подписал контракт с Top Rank и перешёл в профессионалы. За три года Лопес набил рекорд 15-0 и завоевал свой первый титул чемпиона мира по версии IBF в лëгком весе.

А в 2020 году Теофимо стал известен на весь мир. В объединительном поединке Лопес сенсационно разобрался с Василием Ломаченко и стал обладателем трёх поясов, которые, правда, утратил в бою Джорджем Камбососом, потерпев первое поражение в карьере. После этого Лопес перебрался в первый полусредний вес, где за три боя вновь стал чемпионом мира уже в новой весовой категории.

В соперниках у Лопеса оказался 26-летний Джамейн Ортис. Он также дебютировал в профессионалах в 2016 году, но, в отличие от Лопеса, чемпионом мира не становился. Были в коллекции Ортиса локальные титулы, но за полноценный пояс он дрался впервые. Впрочем, громкий бой был и в карьере Джамейна: в октябре 2022 года он встретился с Василием Ломаченко и потерпел первое поражение в карьере.

С первых же раундов Лопес пошёл вперёд и в фирменном стиле стал прессинговать Ортиса. Джамейн демонстрировал хорошие перемещения, но практически ничем не отвечал Теофимо, кроме одиночных ударов и клинча. Лопес был доволен стартом поединка, и в перерывах позволял себе улыбаться и спокойно общаться с тренерами.



Ближе к середине поединка Лопес стал наращивать темп, атаковать более агрессивно. В четвёртом раунде Ортис едва не оказался в нокдауне: Теофимо здорово попал левым крюком, и Джамейн с трудом удержался на ногах. Ортис по-прежнему просто бегал от соперника по рингу, изредка отвечая одиночными ударами по корпусу. Теофимо такой расклад не устраивал, он начинал действовать на публику, призывая соперника идти в размены. Но Ортис был верен своей тактике, хорошо работал на ногах и грамотно защищался.

В седьмом раунде произошёл неприятный эпизод, в котором боксёры столкнулись головами. Из-за этого у Джамейна открылась серьёзная сечка над глазом, и в ринге даже появился врач. Ортис сумел достоять до конца раунда, а в перерыве его команда старалась заделать сечку.

Не менялась картина поединка и в поздних раундах. Лопес продолжал напирать и идти вперёд, не снижая темпа, комбинировал, бил по разным этажам, менял стойки. В одном из эпизодов Теофимо настолько увлёкся преследованием соперника, что поскользнулся и упал на канаты. Ортис же периодически отвечал чемпиону, но делал это крайне редко. Да, Джамейн здорово перемещался и защищался, но выиграть бой за счёт такой тактики крайне сложно.

Лопес не всегда был точен, но за счёт постоянного давления, множества выброшенных ударов забирал этот бой. Ортис включался крайне редко, в основном уделяя внимание защите. Даже в заключительном раунде, когда, казалось, можно пойти ва-банк и зарубиться, Джамейн продолжал отступать.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. Теофимо Лопес ожидаемо победил единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона мира WBO и The Ring.