Фёдор Емельяненко назвал популярный напиток, который не пробовал ни разу в жизни

Прославленный ветеран смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко рассказал об образе жизни после завершения карьеры.

«Сейчас я занимаюсь своей семьёй, своими девочками, уделяю им время. Я также уделяю время и своей команде, но это всё-таки тоже спорт. Стараюсь вести здоровый образ жизни: никогда не пил кока-колу, не заходил в заведения с таким питанием. Что касается блюд, то я люблю мясо по-французски, готовим его на праздники, но могу позволить себе и пирожные, и чизкейки, я их люблю. Главное для всех — жить в гармонии со своей совестью. Я всегда стараюсь думать, сделал бы я тот или иной поступок, будь передо мной мои жена, дочери, мама», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В настоящий момент Емельяненко 47 лет. За время карьеры в ММА Фёдор выступил в 48 поединках, в которых одержал 40 побед (16 из них были добыты нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Ещё одно противостояние с участием россиянина признали несостоявшимся.

Фёдор Емельяненко пожелал Петру Яну новых побед: