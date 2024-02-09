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Флойд Мейвезер назвал многомиллионную сумму, которую уплатил в виде налогов

Флойд Мейвезер назвал многомиллионную сумму, которую уплатил в виде налогов
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил, что заплатил налогов на $ 18 млн.

«Заплатил налоговой службе 18 047 181 долларов. Эта сумма, которую я выплатил, будучи на пенсии. Представляете, какой бы она была, если бы я продолжал выступать», — написал Мейвезер.

В настоящий момент Флойду 46 лет. За время карьеры в профессионалах он выступал в 50 боях, в которых одержал 50 побед (27 нокаутом). Ранее Мейвезера критиковали за участие в выставочных поединках. По мнению критиков, американец дрался в них только потому, что испытывает трудности с финансами. Сам Флойд это отрицал и подчёркивал, что денег у него хватает.

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