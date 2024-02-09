Okko будет эксклюзивно показывать турниры Bellator

Okko снова будет эксклюзивно показывать турниры знаменитого промоушена Bellator. Трансляции схваток и другой контент Bellator будут доступны всем подписчикам Okko.

Контракт сроком на три года позволит Okko пополнить ростер эксклюзивных трансляций от лучших MMA-промоушенов мира, на данный момент включающий бои PFL, Brave CF, Rizin и других организаций.

Okko начнёт показывать события промоушена с объединённого турнира чемпионов Bellator и PFL в Эр-Рияде 24 февраля. В главном карде турнира «Чемпионы против чемпионов» состоятся три поединка, в которых действующие чемпионы PFL встретятся с обладателями поясов Bellator.

В числе главных событий вечера значатся противостояния Райан Бейдер — Ренан Феррейра, Джонни Эблин — Импа Касанганай и Патрисио Фрейре — Хесус Пинедо. Ключевым поединком прелимов станет встреча российского экс-чемпиона Bellator Вадима Немкова и бразильца Бруно Каппелоцци.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Bellator присутствует в любом международном рейтинге топовых MMA-промоушенов наряду с UFC, PFL, Brave и Rizin. В Okko самый богатый ростер спортивных трансляций в России и лучшая подборка эксклюзивных MMA-турниров, а возвращение Bellator позволит нам предложить поклонникам смешанных единоборств ещё больше качественного контента. Что особенно важно, любители MMA смогут смотреть схватки сильнейших российских бойцов, таких как Вадим Немков и Магомед Магомедкеримов».