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Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проведёт свой следующий поединок против Бекзата Альмахана из Казахстана. Об этом сообщает Front Kicked.

По данным источника, данный бой состоится 2 марта текущего года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард предстоящего турнира UFC Vegas 87.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

На счету Бекзата Альмахана 14 побед и одно поражение в MMA. Отметим, что он является дебютантом Абсолютного бойцовского чемпионата.

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