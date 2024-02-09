Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проведёт свой следующий поединок против Бекзата Альмахана из Казахстана. Об этом сообщает Front Kicked.

По данным источника, данный бой состоится 2 марта текущего года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард предстоящего турнира UFC Vegas 87.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

На счету Бекзата Альмахана 14 побед и одно поражение в MMA. Отметим, что он является дебютантом Абсолютного бойцовского чемпионата.