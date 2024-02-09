Гончаров победил Вязигина и сохранил чемпионский пояс ACA в тяжёлом весе

9 февраля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 170. В главном событии ивента чемпион организации в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров сразился с Антоном Вязигиным. Поединок прошёл в рамках полуфинала Гран-при.

Данный бой продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов Евгений Гончаров победил Антона Вязигина единогласным решением (48-47, 49-46, 48-47, 48-47, 48-47) и сохранил титул чемпиона, а также вышел в финал Гран-при в тяжёлом весе, где встретится с победителем боя Кирилл Корнилов – Адам Богатырёв.

Напомним, сегодняшний бой для Гончарова и Вязигина стал уже вторым очным. Первый поединок между бойцами состоялся в декабре 2020 года. Тогда Евгений также оказался сильнее своего противника, одержав победу единогласным решением судей.