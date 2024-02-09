А Мухамед Коков возвращается после поражения от Абдулвахабова.

ACA 170: реванш Гончарова с Вязигиным в титульнике и дебют экс-чемпиона в новом весе. LIVE

9 февраля в Москве пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 170. В главном событии вечера в реванше сойдутся тяжеловесы Евгений Гончаров и Антон Вязигин. На кону будет стоять титул чемпиона лиги, которым владеет Гончаров. Также в этом бою определится финалист Гран-при.

На этом же турнире пройдёт бой первого и второго номеров в лёгком весе Мухамеда Кокова и Дауда Шайхаева. Также экс-чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поднимется в среднюю весовую категорию и сразится с Николой Дипчиковым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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