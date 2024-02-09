ACA 170: реванш Гончарова с Вязигиным в титульнике и дебют экс-чемпиона в новом весе. LIVE

9 февраля в Москве пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 170. В главном событии вечера в реванше сойдутся тяжеловесы Евгений Гончаров и Антон Вязигин. На кону будет стоять титул чемпиона лиги, которым владеет Гончаров. Также в этом бою определится финалист Гран-при.
На этом же турнире пройдёт бой первого и второго номеров в лёгком весе Мухамеда Кокова и Дауда Шайхаева. Также экс-чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поднимется в среднюю весовую категорию и сразится с Николой Дипчиковым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
⚖️ Результаты официального взвешивания ACA 170
Тяжёлый вес:
Евгений Гончаров (120,3 кг) vs Антон Вязигин (116,55 кг)
Средний вес:
Абдул-Рахман Джанаев (84,4 кг) vs Шамиль Абдулаев (84,2 кг)
Средний вес:
Виталий Слипенко (84,25 кг) vs Никола Дипчиков (84,45 кг)
Промежуточный вес до 72 кг:
Мухамед Коков (73,95 кг)* vs Дауд Шайхаев (71,9 кг)
Промежуточный вес до 74 кг:
Абдул-Рахман Темиров (72,7 кг) vs Бекболот Абдылда (76,6 кг)*
Легчайший вес:
Айк Казарян (61,95 кг)* vs Франциско Мациель (61,5 кг)
Средний вес:
Владимир Васильев (84,25 кг) vs Андерсон Гонсалвес (84,35 кг)
Полулегкий вес:
Луис Рафаэль (66,3 кг) vs Багдос Олжабай (67,2 кг)*
Полусредний вес:
Искандар Мамадалиев (77,6 кг) vs Мишель Сильва (77,2 кг)
Полулегкий вес:
Юсуп-Хаджи Зубариев (66,2 кг) vs Саид-Магомед Гимбатов (66,2 кг)
Полулегкий вес:
Саид-Магомед Батукаев (67,3 кг)* vs Авлиехон Хамидов (66,3 кг)
Полулегкий вес:
Хафиз Сакибеков (66,15 кг) vs Арсен Шибзухов (66,25 кг)
Наилегчайший вес:
Андрей Калечиц (57 кг) vs Масуд Замонов (57,2 кг)
* Все бойцы, не уложившиеся в рамки своих весовых категорий будут оштрафованы в соответствии с регламентом установленным лигой АСА.
😥Один из поединков карда был отменён
В наилегчайшем весе должны были встретиться Азам Гафоров и Алан Гомес. Бразильцу запретили продолжать весогонку по состоянию здоровья, а Гафоров просто сильно не вписался в лимит весовой категории. Бой отменили.
Где смотреть турнир ACA 170
Трансляция всего турнира ACA 170 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
🤔Слипенко ещё недавно был чемпионом АСА в полусреднем весе
В июле Слипенко утратил пояс чемпиона, проиграв Устармагомеду Гаджидаудову. Теперь Виталий поднимается в средний вес, где встретится с болгарином Николой Дипчиков.
Когда начало турнира ACA 170
Турнир ACA 170 состоится 9 февраля в Москве. Его старт запланирован на 17:00 по московскому времени.
👀В главном поединке вечера будет реванш
Гончаров и Вязигин уже встречались в 2020 году на турнире RCC. Бой продлился три раунда и закончился победой Гончарова единогласным решением судей.
Полный кард турнира ACA 170
Главный кард:
Евгений Гончаров — Антон Вязигин;
Шамиль Абдулаев — Абдул-Рахман Джанаев;
Виталий Слипенко — Никола Дипчиков;
Дауд Шайхаев — Мухамед Коков;
Абдул-Рахман Темиров — Бекболот Абдылда.
Предварительный кард:
Айк Казарян — Франсиско Мациель;
Владимир Васильев — Андерсон Гонсалвес;
Багдос Олжабай — Луис Рафаэль;
Искандар Мамадалиев — Мишель Сильва;
Юсуп-Хаджи Зубариев — Саид-Магомед Гимбатов;
Саид-Магомед Батукаев — Авлиехон Хамидов;
Хафиз Сакибеков — Арсен Шибзухов;
Масуд Замонов — Андрей Калечиц.