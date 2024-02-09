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АСА 170, Гончаров — Вязигин, Коков — Шайхаев, где смотреть трансляцию, во сколько начало, кто фаворит, онлайн-трансляция

ACA 170: реванш Гончарова с Вязигиным в титульнике и дебют экс-чемпиона в новом весе. LIVE
Яхья Гасанов
Евгений Гончаров — Антон Вязигин
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А Мухамед Коков возвращается после поражения от Абдулвахабова.

9 февраля в Москве пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 170. В главном событии вечера в реванше сойдутся тяжеловесы Евгений Гончаров и Антон Вязигин. На кону будет стоять титул чемпиона лиги, которым владеет Гончаров. Также в этом бою определится финалист Гран-при.

На этом же турнире пройдёт бой первого и второго номеров в лёгком весе Мухамеда Кокова и Дауда Шайхаева. Также экс-чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поднимется в среднюю весовую категорию и сразится с Николой Дипчиковым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Что было интересного на предыдущем турнире ACA
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Где смотреть турнир ACA 170 Когда начало турнира ACA 170 Полный кард турнира ACA 170
Live Яхья Гасанов

⚖️ Результаты официального взвешивания ACA 170

Тяжёлый вес:
Евгений Гончаров (120,3 кг) vs Антон Вязигин (116,55 кг)

Средний вес:
Абдул-Рахман Джанаев (84,4 кг) vs Шамиль Абдулаев (84,2 кг)

Средний вес:
Виталий Слипенко (84,25 кг) vs Никола Дипчиков (84,45 кг)

Промежуточный вес до 72 кг:
Мухамед Коков (73,95 кг)* vs Дауд Шайхаев (71,9 кг)

Промежуточный вес до 74 кг:
Абдул-Рахман Темиров (72,7 кг) vs Бекболот Абдылда (76,6 кг)*

Легчайший вес:
Айк Казарян (61,95 кг)* vs Франциско Мациель (61,5 кг)

Средний вес:
Владимир Васильев (84,25 кг) vs Андерсон Гонсалвес (84,35 кг)

Полулегкий вес:
Луис Рафаэль (66,3 кг) vs Багдос Олжабай (67,2 кг)*

Полусредний вес:
Искандар Мамадалиев (77,6 кг) vs Мишель Сильва (77,2 кг)

Полулегкий вес:
Юсуп-Хаджи Зубариев (66,2 кг) vs Саид-Магомед Гимбатов (66,2 кг)

Полулегкий вес:
Саид-Магомед Батукаев (67,3 кг)* vs Авлиехон Хамидов (66,3 кг)

Полулегкий вес:
Хафиз Сакибеков (66,15 кг) vs Арсен Шибзухов (66,25 кг)

Наилегчайший вес:
Андрей Калечиц (57 кг) vs Масуд Замонов (57,2 кг)

* Все бойцы, не уложившиеся в рамки своих весовых категорий будут оштрафованы в соответствии с регламентом установленным лигой АСА.

11:08 Яхья Гасанов

😥Один из поединков карда был отменён

В наилегчайшем весе должны были встретиться Азам Гафоров и Алан Гомес. Бразильцу запретили продолжать весогонку по состоянию здоровья, а Гафоров просто сильно не вписался в лимит весовой категории. Бой отменили.

11:07 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир ACA 170

Трансляция всего турнира ACA 170 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

11:06 Яхья Гасанов

🤔Слипенко ещё недавно был чемпионом АСА в полусреднем весе

В июле Слипенко утратил пояс чемпиона, проиграв Устармагомеду Гаджидаудову. Теперь Виталий поднимается в средний вес, где встретится с болгарином Николой Дипчиков.

11:05 Яхья Гасанов

Когда начало турнира ACA 170

Турнир ACA 170 состоится 9 февраля в Москве. Его старт запланирован на 17:00 по московскому времени.

11:03 Яхья Гасанов

👀В главном поединке вечера будет реванш

Гончаров и Вязигин уже встречались в 2020 году на турнире RCC. Бой продлился три раунда и закончился победой Гончарова единогласным решением судей.

11:02 Яхья Гасанов

Полный кард турнира ACA 170

Главный кард:

Евгений Гончаров — Антон Вязигин;

Шамиль Абдулаев — Абдул-Рахман Джанаев;

Виталий Слипенко — Никола Дипчиков;

Дауд Шайхаев — Мухамед Коков;

Абдул-Рахман Темиров — Бекболот Абдылда.

Предварительный кард:

Айк Казарян — Франсиско Мациель;

Владимир Васильев — Андерсон Гонсалвес;

Багдос Олжабай — Луис Рафаэль;

Искандар Мамадалиев — Мишель Сильва;

Юсуп-Хаджи Зубариев — Саид-Магомед Гимбатов;

Саид-Магомед Батукаев — Авлиехон Хамидов;

Хафиз Сакибеков — Арсен Шибзухов;

Масуд Замонов — Андрей Калечиц.

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