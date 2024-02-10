Хантер дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну

Известный тренер по боксу Вёрджил Хантер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и экс-обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

«Джошуа, который предстал перед нами в последнем поединке против Отто Валлина, выглядел прям очень здорово. Он выглядел очень крепким, очень взрывным и быстрым. Я знаю, что Нганну — образец физической силы, который сделан из другого теста. Это у него от природы, он был таким с юности. Я ожидаю, что Джошуа победит, но это опасный бой. Пока Нганну остаётся на ногах, пока он в состоянии нанести удар, он будет представлять опасность», – приводит слова специалиста Boxing Social.

Напомним, бой между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа пройдёт 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок с Джошуа станет для Нганну вторым в боксе. Его дебют на ринге состоялся в октябре 2023 года, когда он бился с Тайсоном Фьюри и уступил лишь раздельным судейским решением.