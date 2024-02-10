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Ломаченко: сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира

Ломаченко: сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) прокомментировал организацию поединка с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (21-2, 10 KO), который состоится 12 мая в Перте (Австралия).

«Прямо сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира. После этого я могу задуматься о том, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Это правильный бой, потому что это возможность вновь завоевать мировой титул. К тому же, я никогда не был в Австралии. Всегда хотел там побывать, и это хорошая возможность», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе (до 61,2 кг) американцу Девину Хейни.

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