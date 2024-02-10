Бетербиев: с Канадой меня связывает только бокс

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) высказался о своём многолетнем проживании в Канаде.

«Из-за боксёрской карьеры был вынужден постоянно кочевать. Какое-то время жил в Каспийске, потом перебрался в Москву, после были Челябинская область, Магнитогорск. А уже затем отправился в Монреаль. Промоутер пригласил меня в Канаду, и я согласился. На мой взгляд, с этой страной меня сейчас связывает только бокс.

Многие спрашивают меня, каково там жить. А я даже не могу толком ответить, потому что лишь тренируюсь, провожу подготовку к боям. Да и более-менее обстоятельно могу говорить лишь о Монреале, ведь в других канадских городах практически не бывал», — цитирует Бетербиева «RT на русском».

В своём последнем бою, состоявшемся в январе в Торонто (Канада), Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде обязательного претендента по линии WBC британского экс-чемпиона Каллума Смита.