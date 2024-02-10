Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев: с Канадой меня связывает только бокс

Бетербиев: с Канадой меня связывает только бокс
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) высказался о своём многолетнем проживании в Канаде.

«Из-за боксёрской карьеры был вынужден постоянно кочевать. Какое-то время жил в Каспийске, потом перебрался в Москву, после были Челябинская область, Магнитогорск. А уже затем отправился в Монреаль. Промоутер пригласил меня в Канаду, и я согласился. На мой взгляд, с этой страной меня сейчас связывает только бокс.

Многие спрашивают меня, каково там жить. А я даже не могу толком ответить, потому что лишь тренируюсь, провожу подготовку к боям. Да и более-менее обстоятельно могу говорить лишь о Монреале, ведь в других канадских городах практически не бывал», — цитирует Бетербиева «RT на русском».

В своём последнем бою, состоявшемся в январе в Торонто (Канада), Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде обязательного претендента по линии WBC британского экс-чемпиона Каллума Смита.

Материалы по теме
Гвоздик дал категоричный прогноз на поединок Бивола и Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android