Цзю: надеюсь, Турман помолодел, и я увижу его лучшую версию

Действующий чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с именитым американцем Китом Турманом, который состоится в ночь с 30 на 31 мая в Лас-Вегасе (США).

«Интригующе, я надеюсь увидеть лучшую версию Кита Турмана. Надеюсь, он отдохнул, помолодел и готов выпрыгнуть из кожи в бою. Надеюсь, что у него нет травм. Хочется думать, что не будет никаких оправданий», — сказал Цзю в интервью Compas on the Beat.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру.

В июле 2019 года Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.