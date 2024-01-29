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Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой с Турманом

Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой с Турманом
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю заявил, что его предстоящий поединок с американцем Китом Турманом закончится в пределах шести раундов.

«Кое-кто упадёт в пределах шести раундов. Вот что произойдёт», — сказал Цзю в интервью журналистам.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру. В июле 2019-го американец Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.

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