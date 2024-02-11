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Кудряшов ответил, мог ли Фьюри намеренно травмироваться перед боем с Усиком

Кудряшов ответил, мог ли Фьюри намеренно травмироваться перед боем с Усиком
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов срыв поединка за звание абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Мы видели рассечение, видели видео, которое это подтверждает. Поэтому о чем говорить? Я, например, спарринги заканчиваю за десять дней до боя. Поэтому, если Фьюри делал крайний спарринг, то почему нет? Я специально спланированных историй в этом не ищу. Всякое бывает — это контактный спорт, поэтому сколько мы видели переносов боев», — сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт».

Напомним, изначально поединок Фьюри и Усика должен состояться 17 февраля, однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая.

Эдди Хирн сказал, за кого будет болеть в поединке Усика и Фьюри.

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