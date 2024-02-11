Джо Пайфер прокомментировал своё первое поражение в UFC

Американский боец смешанных единоборств Джо Пайфер поделился впечатлениями от своего первого поражения в UFC.

«Несмотря на то как выглядит моё лицо, я в порядке. Я получил удар в глаз и потом ничего не видел. Когда я потерял зрение, я проиграл раунд, а затем не смог отыграться. Потом он перевёл меня и хорошо поработал в партере. Будут внесены коррективы. Я вернусь», — сказал Пайфер в видео, которое опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в городе Лас-Вегас (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В главном событии Пайфер дрался со шведским спортсменом Джеком Херманссоном. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Херманссона единогласным судейским решением. Ранее Пайфер одержал три досрочных победы в UFC.