Джокер выстоял и снёс любимчика Даны Уайта. Пайфер зря хвалился самым мощным ударом в UFC

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 236. Главным событием вечера стал поединок в средней весовой категории между 11-м номером рейтинга Джеком Херманссоном и Джо Пайфером.

Херманссона уже можно называть ветераном UFC. Он выступает в промоушене с 2016 года, никогда не добирался до вершины, но это уже пятый раз, когда он возглавляет турнир серии Fight Night. Джек — крепкий гейткипер, который стоит на страже топ-10 рейтинга. Всего в его карьере было 16 поединков, в которых он одержал 10 побед и потерпел шесть поражений. Как правило, проигрывает норвежец только бойцам действительно хорошего уровня. В последнем поединке, который состоялся ещё в декабре 2022 года, Херманссон проиграл Роману Долидзе техническим нокаутом.

Джо Пайфер — один из любимчиков Даны Уайта и потенциально новая звезда среднего веса. В UFC американец пробился со второй попытки, одержав победу на Претендентской серии Даны Уайта. Уже в самом промоушене Пайфер успел навести шороху, выиграв три первых поединка. В первых двух боях он нокаутировал Алена Амедовски и Джеральда Миршерта, а в октябре прошлого года с помощью ручного треугольника победил Абдул Разака Альхассана. Джо из тех бойцов, которые могут и мощно бить, и отлично бороться. Именно поэтому UFC возлагает на него большие надежды, а Херманссон должен был стать первой серьёзной проверкой для Пайфера.

Пайфер сразу обозначил агрессивный настрой и заряженность на досрочную победу. Уже в первую минуту он донёс несколько плотных ударов и заставил Херманссона осторожничать. При этом Джо действовал расчётливо, атаковал, только если был уверен, и не забывал менять этажи атак. Херманссон в то же время не мог подобраться на удобную дистанцию и был вынужден больше думать об обороне, хоть и пытался отвечать. Несмотря на то что Джек несколько раз был в лёгком потрясении от полученных ударов, Пайфер не спешил и работал очень хладнокровно.

Во втором раунде Херманссон попытался зайти в борьбу, но неудачно. Джо легко вышел из захвата и продолжил искать дыры в обороне оппонента. Причём они даже успевали переговариваться по ходу поединка. Пайфер постепенно начал терять терпение и слишком прямолинейно шёл в атаки, что приводило к ответным действиям. Теперь уже Херманссон давил и попадал, разбив американцу нос и несколько раз поставив его в затруднительное положение.

С началом чемпионских раундов Джек продолжил давить и по-прежнему хорошо попадал. А Пайфер, возможно, из-за отсутствия опыта пятираундовых поединков начал проседать и всё чаще прибегать к неуклюжим попыткам пойти в борьбу. Херманссон со всеми этими угрозами справлялся и значительно перебивал соперника. В финальной пятиминутке Джек продолжал прессинговать, а Пайфер по-прежнему рассчитывал на мощный удар, но промахивался. В середине раунда у Херманссона прошёл тейкдаун, и он без проблем удержал Джо на канвасе до самого гонга.

Первые два раунда поединка остались за Пайфером, но потом в дело вступил опыт Херманссона, который переломил ход поединка и в итоге забрал оставшиеся три раунда. Такого же мнения оказались и все три судьи. Пайферу же нужно предлагать оппонентам что-то большее, чем просто сильный удар, даже если на силомере Джо обходит Фрэнсиса Нганну. Херманссон преподал американцу очень ценный урок.