Непобеждённый американец дал прогноз на бой Цзю — Турман

Непобеждённый американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Кишон Дэвис высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и соотечественником Китом Турманом.

«Цзю — фаворит? Всё правильно. Кит провёл немало хороших боёв, он знает, как продвигать шоу, и знает, как продвигать себя. Турман — весёлый боец, и я всегда буду наблюдать за ним, потому что он умеет подавать себя, но в этом противостоянии Цзю — фаворит.

Тим это молодой пёс, и он очень мотивирован. Я чувствую, что Кит выйдет за победой, но Цзю боец другого уровня. Он особенный», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, поединок Цзю — Турман состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).