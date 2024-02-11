Шон Портер: стиль Тима Цзю идеально подходит Турману

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и соотечественником Китом Турманом.

«Турман не является меньшим бойцом. Понимаю, можно предположить, что он меньше, но в вечер боя он будет таким же, как и Тим Цзю, если не больше.

У Тима Цзю идеальный стиль для Кита Турмана. Тим будет делать одно из двух: либо ждать идеального удара, а если этого не произойдёт, то идти по прямой траектории вперёд. В любом случае Кит сделает ставку на движение. Он проявит всё своё терпение, чтобы заставить Тима кидаться», — приводит слова Портера ProBox TV.

Напомним, поединок Цзю — Турман состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).