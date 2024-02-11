Соннен раскритиковал бойцов за отказы драться на UFC 300

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен раскритиковал бойцов организации за отказы выступить на юбилейном турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«У меня есть целый список парней, которые за день до того, как я подписал с ними контракт, сказали, что им нужны крупнейшие возможности и они готовы драться с кем угодно. Оказывается, крупнейшее событие в истории не было включено, а когда они сказали, что готовы драться с кем угодно, они имели в виду тех, кого сочтут слабым», — написал Соннен в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что на UFC 300 выступят такие бойцы, как Дейвисон Фигейреду, Алджамейн Стерлинг, Иржи Прохазка, Чарльз Оливейра, Арман Царукян, Джастин Гэтжи, Макс Холлоуэй и Вэйли Чжан.