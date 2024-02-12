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Сауль Альварес завтра сделает важное объявление о своей карьере

Сауль Альварес завтра сделает важное объявление о своей карьере
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес завтра, 13 февраля, сделает важное объявление по поводу своей карьеры.

«Бесспорный чемпион мира Сауль Альварес посетит свой домашний телеканал Azteca, чтобы сделать важное объявление о своей карьере», — говорится в сообщении телеканала в соцсетях.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) прошёл боксёрский вечер от PBC, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2) проводил защиту против американца Джермелла Чарло (35-1-1).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль Альварес сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.

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