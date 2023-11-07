Де ла Хойя: действительно думаю, что Бенавидес нокаутирует Канело

Легендарный американский боксёр Оскар де ла Хойя заявил, что считает Дэвида Бенавидеса достойным оппонентом абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу, также известному как Канело.

«Думаю, что Бенавидес нокаутирует его. Я реально так считаю. Бенавидес монстр. Бенавидес отправляет в среднем больше 55 ударов за раунд. В бое Канело с [Джермеллом] Чарло они нанесли один удар на двоих в первом раунде. Поэтому я просто обращаюсь к вам как эксперт в боксе», — сказал де ла Хойя Fighthub.

На счету Сауля Альвареса 62 поединка на профессиональной арене, он одержал 60 побед, 39 нокаутом. 26-летний Бенавидес остаётся непобеждённым, его следующий бой состоится с Деметриусом Андраде 25 ноября 2023 года, место проведения — Лас-Вегас (США).