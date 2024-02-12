Инсайдер: Сауль Альварес покинет PBC

Член рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес расторгнет сделку с PBC, с которыми ранее подписал контракт на три выступления, сообщает инсайдер Ник Глэйзер.

Причиной же для такого решение послужило то, что PBC не смогли дать Канело гарантии касательно гонорара за поединок 5 мая.

Напомним, предполагалось, что следующим соперником Альвареса станет непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Джермалл Чарло, однако позже прошёл слух, что Канело ведёт переговоры с соотечественником Хайме Мунгией.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным решением абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло.