Боб Арум назвал сроки следующего поединка Шакура Стивенсона

Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), высказался о сроках его следующего выступления.

«Я разговаривал с его менеджментом в четверг. Шакур будет драться в июне, и нам нужно подобрать ему соперника.

В последнем бою Шакур выступил так, потому что у него были травмы. Мы заставили его посетить врачей за несколько недель до поединка. Думаю, поэтому он дрался очень осторожно. Хотя это было паршиво», — приводит слова Арума BoxingScene.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, является чемпионом мира в полулёгкой (до 57,2 кг), второй полулёгкой (до 59 кг) и лёгкой весовой категории (до 61,2 кг).