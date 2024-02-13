Стрикленд устроил словесную перепалку с известным рэпером, едва не начав драку

В минувшие выходные во время мероприятия Power Slap в Лас-Вегасе бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд вступил в словесную перепалку с музыкантом Machine Gun Kelly, который присутствовал там в качестве гостя генерального директора UFC Даны Уайта.

На видео, запечатлевшем эту стычку, видно, как Стрикленд называет музыканта «странным» и «чудаком», а также оскорбляет его наряд. Когда он уходит, слышно, как Стрикленд кричит в ответ: «Я не знаю, что это за парень. Меня легко найти, человек-вампир».

«Я просто шёл и встретил его. Люк Трембат представил меня этому вампиру, а я просто начал смеяться. Что ты на себя напялил? Как ты это делаешь? Он посмотрел на меня, не стал смеяться. Он принял такой вид, будто я вообще не человек и на меня не стоит обращать внимания.

Меня это взбесило. Я хотел преподать ему урок, но моя девушка встала передо мной, после чего меня выпроводили. Эти люди не такие, как мы с вами. Это не те парни, которых вы видите в магазине. Они не те, кто заправляется бензином. Они почему-то считают себя богами, а я понятия не имел, кто это такой. Я не знал до сегодняшнего дня, а потом мне рассказали, что Меган Фокс помолвлена с Machine Gun Kelly. Какого хрена, ребята? Что здесь происходит?» — приводит слова Стрикленда MMAFighting.

Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд провёл стердаун с Дональдом Трампом: