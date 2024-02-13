Волкановски рассказал, в каком раунде завершится его бой с Топурией

Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Грузии Илией Топурией.

«Я не говорю, что это будет легкий бой, но думаю, одержу победу во втором раунде. Сокрушу его в первом раунде и финиширую во втором», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

Поединок между Волкановски и Топурией состоится на UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 294 в октябре прошлого года, Волкановски техническим нокаутом проиграл чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву (Россия). Топурия в последнем поединка одолел представителя США Джоша Эмметта.

Ранее Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к действующему чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски.