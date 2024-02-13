«Вперёд, чемп». Роналду поддержал Волкановски перед боем с Топурией

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к действующему чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски перед его боем с представителем Грузии Илией Топурией.

«Вперёд, чемп», — написал Криштиану в комментариях под постом Волкановски в социальных сетях.

Поединок между Волкановски и Топурией состоится на UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 294 в октябре прошлого года, Волкановски техническим нокаутом проиграл чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву (Россия). Топурия в последнем поединке одолел представителя США Джоша Эмметта.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач.