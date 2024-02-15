Хейни: Райан Гарсия уже сдавался, и он сдастся 20 апреля

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) высказался о предстоящем поединке со звёздным соотечественником Райаном Гарсией (24-1, 20 KO), который состоится 20 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Мы уже видели, как Райан Гарсия сдаётся, и я не думаю, что что-то изменится. Как только вы сдаётесь, эта привычка укореняется в вас, потому что вы знаете, как это делать. Думаю, он сдастся 20 апреля», — цитирует Хейни DAZN.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

Хайни в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.