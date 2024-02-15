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Рой Джонс спел на шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Рой Джонс спел на шоу «Влюблённые в фигурное катание»
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс выступил на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Джонс исполнил рэп-трэк, под который в том числе катались фигуристы.

Всего на счету Роя Джонса 76 поединков, в которых он проиграл лишь 10 раз. Бой Джонса и Тони состоялся в ноябре 1994-го. На тот момент Джонс, также как и его соперник, был непобеждённым бойцом.

Свой последний бой Джонс провёл с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом. Напомним, поединок Роя Джонса и Петтиса состоялся 2 апреля на турнире Gamebred Boxing 4. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Петтиса решением большинства судей.

16 января Джонсу исполнилось 55 лет.

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