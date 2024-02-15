Ванзант проведёт бой по правилам бокса

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант рассказала о том, что она приняла бой по правилам бокса.

«На днях звонил менеджер, предлагал бой по правилам бокса. Я согласилась. Все подробности, наверное, раскрывать нельзя, ведь контракт ещё не подписан. Сперва мне предложили провести бой 23 марта. И я сказала менеджеру: «Чёрт возьми! Конечно же, да!» Но потом пошли разговоры о переносе на май или июнь. Сперва думала, что вновь буду драться на голых кулаках, но, когда мне предложили бокс, я сразу же согласилась», — сказала Ванзант на своём YouTube-канале.

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. После этого спортсменка начала выступать в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.