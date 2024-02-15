Адесанья дал прогноз на бой Волкановски — Топурия

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья дал прогноз на предстоящий поединок между австралийцем Александром Волкановски и испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией.

«Мне нравится бокс Илии, у него есть несколько ярких побед нокаутами, но он это делает, когда ему удаётся оттеснить соперника к сетке. Алекс не будет пятиться к сетке. Он отлично двигается, контролирует дистанцию и не позволит себя прессинговать. Илия прекрасный боец, но Александр Волкановски велик. Я ставлю на досрочную победу Алекса нокаутом в четвёртом раунде», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Волкановски и Топурии состоится 18 февраля в Анахайме (США) и возглавит номерной турнир UFC 298.