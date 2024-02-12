Уиттакер ответил, способен ли Дрикус дю Плесси побить Адесанью

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальном поединке между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Дрикус силён. Очень жёсткий и чертовски неудобный соперник. К тому же у него всегда боевой настрой. Он всегда идёт вперёд, хочет победы и преследует своего соперника. Он был аутсайдером в бою с Шоном, и посмотрите, что произошло.

Возможно, Дрикус сумеет завладеть инициативой в бою с Адесаньей. Он может сделать бой неудобным, грязным и сумбурным. Так что он может победить таким образом», — сказал Уиттакер в интервью Submision Radio.

Ранее Уиттакер объяснил, почему дю Плесси является непобеждённым в UFC.