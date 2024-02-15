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«До такого уровня пахать и пахать». Милохин прокомментировал тренировку с чемпионом UFС

«До такого уровня пахать и пахать». Милохин прокомментировал тренировку с чемпионом UFС
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Популярный российский блогер Даня Милохин высказался по поводу своей тренировки с чемпионом UFC Алексом Перейрой.

«Нас свели организаторы боя. Мы тренировались недолго, и особенных приёмов не было, потому что чемпионы UFC отрабатывают конкретные удары. Но я однозначно понял, что до такого уровня мне ещё пахать и пахать!» — сказал Милохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

16 февраля 2024 года в Дубае (ОАЭ) состоится дебютный поединок известного российского блогера Дани Милохина. Он выступит на турнире ALPHA FIGHT SERIES, проведёт бой по правилам профессионального бокса. В соперниках оказался 31-летний индийский блогер Аджмал Хан.

Напомним, профессиональный рекорд Алекса Перейры в смешанных единоборствах составляет 9-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2023 года на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), бразилец досрочно победил чеха Иржи Прохазку. Данный успех позволил Перейре стать обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе организации.

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