«Он делал это с Уайлдером и со мной». Каннингем объяснил, как Фьюри может победить Усика

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Стив Каннингем поделился мнением о предстоящем поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Их бой запланирован на 18 мая.

«Все мы знаем, что Фьюри использует тактику, которая почти на грани. Я бы не сказал, что он действует не по правилам. Его ещё ни разу не дисквалифицировали, но действия на грани дают ему преимущество. Его рост 6 футов 9 дюймов, вес – 260 фунтов. Всё, что он делает, так это принимает пару ударов, блокирует их и опирается на оппонента на протяжении всего боя.

Он делал это со мной, он делал это с Уайлдером. Он делал это с бойцами, которых было нужно измотать. В поздних раундах он выглядел свежим, потому что они были истощены. Так что он мог делать с ними всё, что хотел», — сказал Каннингем на канале iFL TV в YouTube.