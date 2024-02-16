Даня Милохин — Аджмал Хан: когда бой, кто соперник россиянина, во сколько трансляция

16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт боксёрский турнир промоушена Alpha Fight Series, в соглавном поединке которого сразятся российский блогер Даня Милохин и Аджмал Хан, представляющий Индию.

Для Милохина это будет дебютный поединок по боксу. Противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия. Прямой эфир турнира можно будет эксклюзивно посмотреть на платформе Triller TV. Начало спортивного шоу запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отметим, что в главном поединке турнира встретятся блогеры Рашид Белхаса по прозвищу Money Kicks и Айман Аль-Яман.

Как Милохин готовился к своему дебюту в единоборствах: