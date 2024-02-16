Готовящийся к дебюту в боксе Милохин рассказал неловкую историю с Евгенией Медведевой

Известный российский блогер Даня Милохин, готовящийся к дебютному боксёрскому поединку, рассказал, как однажды перепутал известную фигуристку Евгению Медведеву с гримёршей после возвращения в Россию. Вместе с Медведевой Милохин выступал в шоу «Ледниковый период».

«Откуда это информация? Откуда, бро? Я просто переживал. Был с цветами, в пиджаке. Я иду в гримёрку. Знаю, что она там – слышу её голос. И вижу спиной стоит девушка с тёмными волосами, худенькая. Я такой: «Евгения». А потом… (показывает смущение. – Прим. «Чемпионата»). Да, чуть неловко. Но вот так», — сказал Милохин на канале «Макарена» в YouTube.

Напомним, сегодня, 16 февраля, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Милохин проведёт дебютный боксёрский поединок с блогером Аджмалом Ханом, представляющим Индию.