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Алекс Перейра и Хасбик снялись в проморолике к турниру, на котором выступит Милохин

Алекс Перейра и Хасбик снялись в проморолике к турниру, на котором выступит Милохин
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Популярный блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, и чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра приняли участие в проморолике к турниру промоушена Alpha Fight Series. Напомним, на этом спортивном мероприятии бой проведёт российский блогер Даня Милохин.

В ролике Перейра и Хасбик договариваются посмотреть турнир.

Алекс Перейра и Хасбик снялись в проморолике к турниру, на котором выступит Милохин:

На Alpha Fight Series Милохин сразится с индийским блогером Аджмалом Ханом. Противостояние состоится сегодня, 16 февраля. Ранее Даня говорил, что намерен дебютировать в ММА. Начинающий боец заявлял о желании провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

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