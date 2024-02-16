Алекс Перейра и Хасбик снялись в проморолике к турниру, на котором выступит Милохин

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, и чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра приняли участие в проморолике к турниру промоушена Alpha Fight Series. Напомним, на этом спортивном мероприятии бой проведёт российский блогер Даня Милохин.

В ролике Перейра и Хасбик договариваются посмотреть турнир.

Алекс Перейра и Хасбик снялись в проморолике к турниру, на котором выступит Милохин:

На Alpha Fight Series Милохин сразится с индийским блогером Аджмалом Ханом. Противостояние состоится сегодня, 16 февраля. Ранее Даня говорил, что намерен дебютировать в ММА. Начинающий боец заявлял о желании провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.