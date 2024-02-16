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Топурия рассказал, как алкоголь помогает ему в преддверии процедуры взвешивания

Топурия рассказал, как алкоголь помогает ему в преддверии процедуры взвешивания
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Известный испанский боец смешанных единоборств Илия Топурия рассказал, что пьёт пол-литра вина в ночь перед церемонией взвешивания. Благодаря обезвоживанию на следующее утро он становится легче.

«Вы знаете, ночь с четверга на пятницу очень тяжёлая для каждого бойца, потому что это ночь перед взвешиванием. Трудно спать, трудно отдыхать, но я выпиваю пол-литра вина и кайфую — отлично провожу время с командой.

Мы как будто меняем атмосферу. Мы не думаем о боях, просто устраиваем праздник, и потом я засыпаю как ребёнок. На следующее утро я просыпаюсь на два фунта легче от обезвоживания, так что для меня всё складывается очень хорошо», — сказал Топурия в видео на YouTube-канале бывшего чемпиона UFC в средней весовой категории Майкла Биспинга.

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