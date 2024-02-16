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Даня Милохин: думал в третьем раунде убить своего оппонента

Даня Милохин: думал в третьем раунде убить своего оппонента
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Российский блогер Даня Милохин, одержавший победу над представителем Индии Аджмалом Ханом техническим нокаутом в первом раунде, прокомментировал результат поединка.

«Извините, скажу на русском. Я хотел продлить этот бой, не думал, что закончу в первом раунде. Думал в третьем раунде его убить. Но получилось случайно в первом. Прошу прощения за такой быстрый бой. Вы приехали ради меня. Я вам очень благодарен.

Я просто боялся, что он может мне нанести какой-то урон. Я счастлив, надеюсь, вы тоже счастливы. Let’s go», — сказал Милохин после боя.

Напомним, поединок прошёл в рамках турнира промоушена Alpha Fight Series в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Милохин и Хан встретились в соглавном событии мероприятия.

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