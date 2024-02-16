Сможет ли Даня Милохин повторить путь Джейка Пола?

Сегодня, 16 февраля, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в рамках соглавного события боксёрского турнира промоушена Alpha Fight Series российский блогер Даня Милохин в своём дебютном поединке одолел представителя Индии блогера Аджмала Хана. Противостояние завершилось техническим нокаутом в первом раунде.

Как вы считаете, сможет ли Даня Милохин повторить путь американского блогера Джейка Пола? Пол стал известен благодаря поединкам против таких соперников, как бывшие звёзды UFC Бен Аскрен, Тайрон Вудли (с ним он дрался дважды) и Андерсон Силва, а также баскетболист Нейт Робинсон.

Ранее Милохин рассказал, как однажды перепутал известную фигуристку Евгению Медведеву с гримёршей после возвращения в Россию. Вместе с Медведевой Милохин выступал в шоу «Ледниковый период».