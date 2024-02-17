Новоиспечённый российский боксёр Джонсон: я буду продолжать выступать за Россию

Американский профессиональный боксёр, ранее получивший российское гражданство, Кевин Джонсон прокомментировал победу над ирландцем Шоном Тёрнером в главном бою турнира в поединке по правилам бокса в ММА‑перчатках.

«Была задача выиграть первый бой, это было очень важно для меня. Тёрнер пропускал мои удары и говорил грязные вещи, грязный парень. Я буду продолжать выступать и приносить победы России. Это самое главное для меня, для моей страны», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Отметим, бой по правилам бокса в ММА‑перчатках между Тёрнером и Кевином Владимировичем Джонсоном прошёл в Москве и завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Напомним, 44‑летний уроженец США Кевин Джонсон получил российское гражданство в начале января 2024 года.