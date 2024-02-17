Боксёр Кевин Джонсон нокаутировал ирландца Тёрнера в первом бою под российским флагом

Американский профессиональный боксёр, ранее получивший российское гражданство, Кевин Джонсон победил ирландца Шона Тёрнера в поединке по правилам бокса в ММА‑перчатках.

Бой по правилам бокса в ММА‑перчатках между Тёрнером и Кевином Владимировичем Джонсоном прошёл в Москве и завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Отметим, для Джонсона это первый бой под российским флагом. 44‑летний спортсмен родился в США и получил паспорт гражданина РФ в январе этого года.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.