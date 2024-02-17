Кевин Джонсон: я русский! Задача была выйти и быть быстрее

Американский профессиональный боксёр, ранее получивший российское гражданство, Кевин Джонсон поделился впечатлениями от победы над ирландцем Шоном Тёрнером.

«Я русский! Спасибо, спасибо! Задача была выйти и быть быстрее. Шон очень крутой парень. Когда он получал удары, то говорил разные вещи, это был трэш‑ток. Вот такой он парень», — сказал Джонсон после боя.

Кевин Джонсон одолел Шона Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Джонсона это был первый бой под российским флагом. Поединок стал главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Он прошёл на волейбольной арене „Динамо“ в Москве.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.