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Кевин Джонсон: я русский! Задача была выйти и быть быстрее

Кевин Джонсон: я русский! Задача была выйти и быть быстрее
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Американский профессиональный боксёр, ранее получивший российское гражданство, Кевин Джонсон поделился впечатлениями от победы над ирландцем Шоном Тёрнером.

«Я русский! Спасибо, спасибо! Задача была выйти и быть быстрее. Шон очень крутой парень. Когда он получал удары, то говорил разные вещи, это был трэш‑ток. Вот такой он парень», — сказал Джонсон после боя.

Кевин Джонсон одолел Шона Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Джонсона это был первый бой под российским флагом. Поединок стал главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Он прошёл на волейбольной арене „Динамо“ в Москве.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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