Джонсон победил — ради России и Самары. Но действия судьи огорчили всех

16 февраля на московской волейбольной арене «Динамо» прошёл яркий турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Особенный интерес к себе привлекал главный поединок. Свой первый бой в статус российского гражданина провёл 44-летний боксёр Кевин Джонсон. Ему противостоял в октагоне 32-летний ирландец Шон Тёрнер. Поединок проводился в перчатках MMA по правилам бокса – четыре раунда по три минуты. И бой оправдал все ожидания, тяжеловесы устроили яркую зарубу.

Джонсон – боксёр с колоссальным опытом. Кевин имеет профессиональный рекорд 36-21-2. Он дрался с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Мануэлем Чарром, Энтони Джошуа, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа и Энди Руисом. Правда, всем перечисленным соперникам новоиспечённый россиянин проиграл. В августе 2023 года Кевин не смог одолеть Марка Петровского – чемпиона мира в любителях. Он уступил раздельным решением судей. А в декабре боксёр проиграл единогласным вердиктом рефери Максиму Бабанину. Теперь Джонсон вышел с запредельным желанием закрыть эти неудачные поединки.

Тёрнер в свои 32 года имеет профессиональный рекорд 12-4. Восемь побед ирландец забрал именно нокаутом. Стоит отметить, что с 2018 по 2023 год спортсмен не появлялся в ринге. А сейчас он идёт на серии из трёх поражений. Последовательно его разбили Филип Хргович, Натан Горман и Басир Абакаров. Шон раскритиковал Джонсона за смену гражданства и пообещал нокаутировать в первом раунде.

С самого начала поединка соперники начали проверять друг друга с дистанции. Было заметно, что Тёрнер завладел инициативой, забрал центр октагона и двигался на ногах полегче. А Джонсон с удовольствием вытягивал оппонента, работая навстречу. Россиянин никуда не спешил, аккуратно вымерял свои атаки. Опытный боксёр прекрасно понимал, что важно распределить силы правильно по всей дистанции боя. Поэтому до конца первой трёхминутки он спокойно отбрасывался и контролировал ситуацию.

А второй раунд начался очень ярко. Сначала несколько точнейших ударов в голову выбросил Тёрнер. А затем сразу четыре крюка залетело от Джонсона. Стало понятно, что постепенно поединок раскрывается, соперники злятся и забывают об обороне. А ещё боксёры начали разговаривать друг с другом, вели трэш-ток прямо в октагоне. Кевин выбросил несколько точных комбинаций, но и пропускал достаточно. И всё-таки чувствовалось, что инициатива полностью перешла к россиянину.

В третьем раунде Тёрнер начал заводиться, опустил руки и пошёл атаковать. Но стоило раскрыться, как Джонсон начал наказывать, выбрасывать точные комбинации. В одном из моментов Кевин прекрасно попал по печени, но отправить соперника на канвас не получилось. И всё-таки было заметно, что Шон устал, перестал двигаться с былой лёгкостью. А Джонсон начал попадать всё чаще и тяжелее. Но неуступчивый ирландец терпел.

В четвёртой трёхминутке соперники решили устроить шоу. Сначала они зарубились в центре клетки, затем Тёрнер буквально запорхал перед Джонсоном. Шон попал несколько раз и прижал Кевина к сетке. Но россиянин тут же нашёл ответ, несколько раз точно попал по корпусу. Джонсон выбросил несколько мощнейших ударов, после чего Тёрнер поднял руки и присел. А дальше случилось что-то странное. Судья не стал открывать отсчёт и сразу остановил поединок. Ирландец был в гневе, а россиянин даже не понял, что именно случилось.

Джонсон одержал победу и закрыл последние поражения. После боя он довольно расхаживал по клетке с российским флагом. А Тёрнер совершенно точно остался в гневе от решения судьи.