Василевский: Милохин с Мейвезером боксировал, что ли? Это не спортивная история

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал победу блогера Дани Милохина в его дебютном бое. Тиктокер сразился с представителем Индии Аджмалом Ханом.

«Почему сделали из этого такую сенсацию? Он с Мейвезером боксировал, что ли? Если бы Даня Милохин не был тиктокером с миллионами подписчиков… В этом событии нет спортивной составляющей. Обсуждать это как спорт, у меня язык не поворачивается.

Если Дане будут делать так называемые медийные бои с людьми, которые не имеют отношения к спорту, то он может боксировать, выходить с флагом, какие-то громкие патриотичные слова говорить. Но рассматривать его как спортсмена…

Человек занимался другой деятельностью, теперь походил куда-то, сделал видео с Перейрой, фотки. Но между ним и чемпионами пропасть. Он человек из медиа. Не говорю, что он плохой, но это не спортивная история», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.