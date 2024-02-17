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Василевский оценил шансы Милохина повторить путь Джейка Пола

Василевский оценил шансы Милохина повторить путь Джейка Пола
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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский сравнил путь блогера Дани Милохина с американцем Джейком Полом.

«Путь Джейка Пола? Пол нокаутировал Тайрона Вудли, он реально хорошо боксирует. Возможно, Джейк занимался боксом и мы об этом особо не знали, а знаменитым стал, озвучивая видео. Одно другому не мешает. Много есть актёров, у которых было профессиональное прошлое в спорте. Это одна история.

У Дани пока только медийная составляющая. В нашей стране его знают как тиктокера, сейчас он пытается заработать себе и создать хайп. Это не плохо, потому что в какой-то степени ему перекрыли кислород, пришлось уехать. И он нашёл для себя ММА, бокс. Почему нет? Но давайте не смотреть на это как на профессиональный спорт», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.

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