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Двалишвили отказался говорить по-русски с Сехудо на битве взглядов перед UFC 298

Двалишвили отказался говорить по-русски с Сехудо на битве взглядов перед UFC 298
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В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, с 17 на 18 февраля, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках основного карда грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили сразится с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, американцем Генри Сехудо, который имеет мексиканские корни.

В преддверии предстоящего спортивного мероприятия прошла битва взглядов между оппонентами. Сехудо по-русски сказал: «Давай, давай, давай, мой друг, давай!» На что Двалишвили ответил на английском языке: «Я буду говорить на испанском!»

Отметим, что UFC 298 состоится в Анахайме (штат Калифорния, США). Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Противостояния основного карда начнутся ориентировочно не ранее 6:00 мск.

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