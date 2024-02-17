Чемпион WBA в первом тяжёлом весе определится 30 марта

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) француз Арсен Гуламирян (27-0, 18 KO) проведёт защиту титула против мексиканца Хильберто Рамиреса (45-1, 30 KO) 30 марта в Калифорнии (США), сообщает издание BoxingScene.

Хильберто Рамиресу 32 года. Мексиканец выступает на профессиональном ринге с 2009 года и является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Единственное поражение в карьере он потерпел от действующего чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола.

Арсену Гуламиряну 36 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2011 году и в ноябре 2019-го стал чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Гуламирян единогласным решением победил россиянина Алексея Егорова.